Sconfitta pre natalizia per il Galli

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Secondo stop in trasferta consecutiva per la Polisportiva. Dopo la buona vittoria casalinga con Moncalieri, la formazione di Garcia cede nuovamente lontano dalle mura amiche perdendo sul campo di Costa Masnaga per 74-56. Dopo un primo quarto equilibrato (23-20), le lombarde scappano nel secondo periodo chiudendo il primo tempo con ben 45 punti segnati. Nella ripresa il margine resta sempre in controllo delle padrone di casa, che vincono e compiono l'aggancio in classificandosi nel terzetto in vetta al girone. Costa Masnaga: Crowder, Gorini, Penz, N'Guessan, Osazuwa Pol.: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Mioni, Conde Cronaca – Polisportiva di scena a Costa Masnaga, nel big match del 12°turno del girone A. Pronti e via ed è subito festival dei canestri con le due formazioni che trovano in continuità il fondo della retina.