Anteprima24.it - Pro Loco Samnium: “Si chiude un anno positivo, ora si pensa al Giubileo”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi stiamo lavorando per ile per la promozione di quest’importante avvenimento”. Il bilancio della Pronei primi sei mesi all’info-point ma anche la proiezione di quello che sarà il futuro e i suoi appuntamenti di maggiore richiamo ed interesse.Nella struttura di piazza Cardinale Pacca, il presidente Giuseppe Petito ha tenuto un brindisi auguralendo in particolare all’giubilare. Petito ha sottolineato il grande lavoro svolto nella seconda parte di questo 2024 che si sta concludendo: “Da luglio abbiamoto all’organizzazione dell’info-point per farlo partire. Ebbene questa struttura non era stata presa in considerazione sotto l’aspetto turistico. Abbiamoto alla promozione turistica puntando sull’accoglienza di gruppi e visitatori”.