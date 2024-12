Thesocialpost.it - Piombo nei biscotti per bambini, Coop annuncia il ritiro: i lotti richiamati

La catena di supermercatiha comunicato il richiamo immediato di un lotto diper l’infanzia a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori, legato a una potenziale contaminazione da. Icoinvolti sono quelli biologici venduti con il marchio “Crescendo“.In particolare, si tratta dei “per l’infanzia al farro senza latte e senza uova”, destinati aa partire dai dieci mesi. Il lotto sotto accusa ha il numero L4224 ed è un prodotto confezionato dalla Quality Food Group Spa nel suo stabilimento di Martignacco, in provincia di Udine, esclusivamente perItalia SC, che li distribuisce in confezioni da 170 grammi.Come segnala la stessa catena di supermercati, il richiamo è stato disposto in via precauzionale perché il prodotto “Potrebbe contenere un contaminante () superiore ai limiti di legge”.