Ilfattoquotidiano.it - Pensionato di 79 anni ucciso a colpi di pistola a Suzzara (Mantova), il cadavere trovato dalla figlia

Undi 79è statoquesta mattina, lunedì 23 dicembre, nel garage della sua abitazione a, nelno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i Ris di Parma per i rilievi. Le indagini sono state affidate al pm di turno, Elisabetta Favaretti. Ildelè statoall’interno dell’auto, seduto sul sedile del passeggero. A trovarlo è stata la46enne, con cui viveva. La donna era inizialmente scesa con lui nel garage, salvo poi tornare in casa perché aveva dimenticato qualcosa. Quando è arrivata in garage, pochi minuti dopo, hail padre morto.La casa si trova in una zona periferica dima densamente abitata. Nessuno dei vicini però sembra aver sentito id’arma da fuoco, tanto che gli investigatori non escludono l’ipotesi che l’assassinio si sia servito di un’arma dotata di silenziatore.