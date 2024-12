Lanazione.it - Pd: “Gli importanti investimenti della Regione nel Comune di Arezzo”

Leggi su Lanazione.it

, 23 dicembre 2024 – Conferenza stampa del gruppo consiliare del Partito Democratico per illustrare gliToscana nel territorio aretino. Donato Caporali: “nel territorio ricadono fondi consistenti grazie allaToscana in un momento in cui dal centro i trasferimenti alla periferia vengono tagliati. Credo sia utile sottolineare questo sforzo indirizzato a interventi attesi da anni e che si aggiunge a quello già posto in essere per Ponte Buriano. Fra i ponti che uniscono c’è anche quelloChiassa per il quale abbiamo registrato la collaborazione istituzionale del consigliere regionale Gabriele Veneri”. Alessandro Caneschi: “l’amministrazione comunale non ha scelto un percorso di variante alla S.R. 71 e se qualche idea è emersa ha denotato parecchia confusione: lo dimostra la pratica urbanistica che siamo riusciti a fare ritirare in uno degli ultimi Consigli Comunali e che se approvata avrebbe compromesso il tracciato migliore”.