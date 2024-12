Oasport.it - Nuoto, Michele Busa: “I momenti difficili mi hanno rafforzato. Vasca lunga? So cosa fare”

Nel nuovo appuntamento con Focus, trasmissione, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Alice Liverani ed Enrico Spada, è stato ospite, quinto nei 50 farfalla con record italiano, quarto nei 100 e bronzo nella staffetta 4×100 misti ai Mondiali diincorta di Budapest.L’analisi del momento del movimento italiano nella farfalla: “Per ora abbiamo tenuto il nome dell’Italia in alto incorta, poi si sa che quando si va in, praticamente è un altro sport. Questa fatica secondo me è un po’ dovuta al fatto che in tutti gli altri stili ci sia stato un forte ricambio generazionale, mentre nella farfalla si è fatto un po’ di fatica a trovare anche solo un fenomeno che portasse il tempo dei 100 farfalla ad un livello competitivo per un’Olimpiade, ad esempio, come magari abbiamo avuto Martinenghi o come abbiamo avuto Ceccon o come nello stile libero abbiamo avuto Miressi, Deplano, e comunque nuotatori di altissimo livello.