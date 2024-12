Lapresse.it - Nissan e Honda avviano i colloqui per la fusione

Le case automobilistiche giapponesihanno annunciato di avere avviato trattative ufficiali per unire le forze in unache porterà alla formazione del terzo produttore di automobili al mondo per vendite. Le due società hanno riferito di aver firmato un memorandum d’intesa. “Prevediamo che se questa integrazione si concretizzerà, saremo in grado di offrire un valore ancora maggiore a una base di clienti più ampia”, ha affermato il ceo diMakoto Uchida in una dichiarazione.Lapotrebbe dare vita a un colosso del valore di oltre 50 miliardi di dollari in base alla capitalizzazione di mercato di tutte e tre le case automobilistiche. Insieme,e l’alleanza-Renault-Mitsubishi acquisirebbero dimensioni per competere con Toyota Motor e con la tedesca Volkswagen.