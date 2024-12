Ilfattoquotidiano.it - Natale al Cpr tra degrado e sofferenze, l’ispezione a sorpresa demolisce le risposte del governo al Consiglio d’Europa: “Pure falsità”

Undisumano, un altro. Nei Centri per il rimpatrio (Cpr) le cose non cambiano e, forse, mai potranno. Denunce, indagini, rapporti internazionali: nulla sembra scalfire l’orrore prodotto dalla detenzione amministrativa degli stranieri. Evaporano anche leufficiali delMeloni al duro rapporto del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura, l’organo delche ad aprile ha visitato i centri italiani. Tirando in ballo prefetture, aziende sanitarie ed enti gestori, l’esecutivo ha assicurato di aver preso provvedimenti. “, hanno mentito platealmente”, è il giudizio di Nicola Cocco, infettivologo della Società italiana di medicina delle migrazioni. Perché i risultati non si vedono, anzi. L’ultimo tassello arriva a pochi giorni da: un’ispezione adella deputata del Pd Rachele Scarpa insieme alla Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD) a Palazzo San Gervasio, comune di quattromila anime in provincia di Potenza che ospita uno dei peggiori Cpr d’Italia, dove “le persone vengono sedate e trattate come scimmie“, dichiarava la Procura di Potenza dopo l’inchiesta sulla precedente gestione.