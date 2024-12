Monza esonerato Nesta | arriva Bocchetti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 dic. (askanews) – Ora è ufficiale. Salvatoreprende ufficialmente il posto dell’Alessandroalla guida tecnica del. La società ha deciso per il cambio dopo l’ennesima sconfitta in campionato – la nona in 17 partite – e di fronte a un calendario che mette i brianzoli in condizione di giocarsela con una serie di sfide cruciali per la salvezza. Ilha annunciato il suo ingaggio con una nota ufficiale, uscita nel pomeriggio: “ACcomunica che Salvatoreè il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027”. Qualche ora prima era stato diramato il comunicato sull’esonero di: “ACcomunica di aver sollevato Alessandrodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”.