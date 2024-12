Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025 | Alessandro Cattelan e Bianca Guaccero Conducono i Festival Pre e Post-Show

Mentre l'attesa per ildicresce, sono stati ufficializzati i volti che accompagneranno gli spettatori nelle serate fuori dal palco:al Dopoal Prima, con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli.Dopo la Vittoria a Ballando Con Le Stellecondurrà Dopoe PrimaCon ildiche si avvicina, Carlo Conti ha finalmente svelato le sue scelte per i programmi che accompagneranno il: Dopoe Prima. Come già anticipato, a condurre Doposarà, volto noto della televisione italiana, che avrà il compito di intrattenere il pubblico con il suo stile frizzante e la sua abilità nel gestire interviste e momenti di approfondimento, il tutto mentre ilsi avvia verso la sua conclusione.