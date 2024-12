Mistermovie.it - Mister Movie | La Nuova Canzone di Marracash – LEI è dedicata a Elodie? Il Significato

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Venerdì 13 dicembre,ha sorpreso i suoi fan con l’uscita del nuovo album È finita la pace, un lavoro che chiude la trilogia iniziata con Persona nel 2019 e proseguita con Noi, loro, gli altri nel 2021. Scopriamo insieme i temi e i brani più significativi di questo progetto.di– LEI: èha fatto il suo ritorno con un album tanto atteso, È finita la pace, che segna la conclusione di una trilogia che ha attraversato tre anni intensi per il rapper. Con 13 tracce, l’album esplora tematiche centrali come la società contemporanea, la musica e le relazioni, unendo il suo inconfondibile stile a una riflessione profonda sul presente. Con È finita la pace, il rapper ci offre una panoramica di emozioni e pensieri che non risparmiano nulla, dalla critica sociale all’esplorazione dell’intimità.