.com - Migranti, oggi a Palazzo Chigi vertice su Albania

Leggi su .com

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato per“una riunione per capire come procedere” sulla questione del protocollo con l’per la gestione dei flussi migratori. Lo ha annunciato ieri la premier al termine delNord-Sud in Lapponia. “Stiamo avendo qualche problema nell’interpretazione delle regole” contenute nell’intesa, “ma li stiamo superando. Bisogna pensare fuori dagli schemi” e puntare su soluzioni innovative. “Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri” mentre i giudici possono “entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto”, ha detto Meloni. Che ‘benedice’ le regole del nuovo patto Ue in materia di migrazione, ma ha esortato a dare risposte più incisive sulla questione dei rimpatri.