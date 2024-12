Thesocialpost.it - Mareggiata a Scilla, le onde arrivano al primo piano dei palazzi

Immagini che stanno facendo il giro dei social, quelle che testimoniano gli effetti del maltempo sull'Italia. In particolare, un drone ha ripreso dall'alto la, in provincia di Reggio Calabria, causata da un forte vento. Sulla spiaggia vicino Chianalea, le, dopo aver colpito gli scogli, raggiungono quasi ildi un palazzo che si affaccia sul mare. Per fortuna al momento non si hanno notizie di danni agli edifici a causa della burrasca.