Ilfattoquotidiano.it - Libano, la denuncia di Oxfam e ActionAid: “Da Israele ordini di sfollamento illegali. Le persone hanno ritrovato le loro case in macerie”

I 136diforzato imposti alla popolazione libanese dasul 25% del territorio del Paese durante i 62 giorni di guerra nongarantito la sicurezza dei civili e con ogni probabilità possono essere considerati. È lacontenuta nel nuovo report “Forced Displacement Orders: Debunking the Myth of Humane Attacks“, diffuso da. Il dossier rivela infatti che i cosiddettidi evacuazione emessi tra il 23 settembre e il 31 ottobre 2024 potrebbero configurarsi come una campagna di trasferimenti forzati – ossia come una grave violazione del diritto internazionale umanitario – per non essere stati né legittimi, né sicuri per le centinaia di migliaia di famiglie rimaste senza riparo o protezione, costituendo quindi potenziali crimini di guerra.