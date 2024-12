Ilgiorno.it - Leda, 16 anni e un talento da artista: la sua sedia diventa oggetto di design

Giussano (Monza Brianza) –ha 16, frequenta la seconda del liceo artistico Modigliani di Giussano. Di strada, sui libri da studiare e sulle tavole da disegnare, ne ha ancora da fare, ma un piccolo, grande, sogno lo ha già realizzato: la sua, progettata in classe come compito, èta unvero. Di. Che ora arreda l’atrio della scuola. “Vedere realizzata la propria idea è il sogno di qualunqueer”, le parole di Domenico Porchi, il professore che ha assegnato l’esercitazione alle sue seconde. “Tutti i ragazzi hanno presentato belle proposte che si potrebbero realizzare – continua –, ma la seduta diMonfrini aveva qualcosa in più: lineare nella sua forma geometrica, raffinata ed elegante. Un’idea che ha preso forma in un paio d’ore. Ecco perché è stata premiata grazie all’azienda Fratelli Elli”.