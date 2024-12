Tvplay.it - Lascia Napoli e resta in serie A: cessione a sorpresa in casa azzurra

Leggi su Tvplay.it

Addio alla maglia, il motivo! Lo scenario per gennaiotutti a bocca aperta: i dettagli.Ilvince e rimane agganciato all’Atalanta in vetta alla classifica. Tre punti senza dubbio sofferti contro il Genoa di Patrick Vieira che nel secondo tempo ha messo gli azzurri con le spalle al muro. Tre punti che, inoltre, fanno riflettere molto sulle ultime pzioni deldi Antonio Conte, apparso certamente meno brillante del solito. Forti le critiche al sistema di gioco del tecnico pugliese, che porta ai tre punti ma spesso non convince nelle idee.inA:in(LaPresse) tvplay.itA condizionare ulteriormente la formazione partenopea, ovviamente, c’è anche l’infortunio di Alessandro Buongiorno, cheun bel buco in difesa e soprattutto una bella dose di ansia generale quando si tratta di difesa.