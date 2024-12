Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery fa il bis. E lascia l’ultima posizione

3 Valsa Group 1GROTTAZZOLINA: Zhukouski 3, Antonov, Cubito, Vecchi, Demyanenko 10, Mattei, Comparoni 8, Petkovic 26, Fedrizzi 12, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 10, Schalk All. Ortenzi VALSA GROUP MODENA: Massari, Meijis 1, Mati, Sanguinetti 3, Stankovic 12, Davyskiba 21, Gollini (L2), De Cecco, Ananzi 2, Buchegger 9, Gutierrez 6, Ikbayri 3, Federici (L1), Rinaldi 6 All. Giuliani Arbitri: Carcione e Zavater Parziali: 27-25 (32’), 25-23 (29’), 23-25 (29’), 28-26 (37’) Concede il bis lae stavolta lo fa in casa per la prima volta nella storia in casa in Superlega per un 22 dicembre che rimarrà nella storia di questo territorio. Sceglie Gutierrez e Davyskiba in banda coach Giuliani con Stankovic e Sanguinetti al centro. Grotta con lo stessa formazione che ha espugnato Monza ma con Antonov pronto a dare manforte in caso di necessità.