Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 23 al 29 dicembre 2024: Abel dice tutta la verità su Jimena

Leggi su Davidemaggio.it

© US MediasetTempi duri in arrivo perde los Infantes. Nelle prossime puntate de La, la moglie di Manuel de Lujan viene sbugiardata completamente dal dottorBueno. Stanco di mentire, il medico confessa infatti allo stesso Manuel e Jana Exposito cheha inscenato, con il suo aiuto, la gravidanza e il successivo aborto pur di tenere il marchesino legato a sé. Una confessione destinata a far precipitare gli eventi. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 23 e martedì 24interroga Jana sulla misteriosa amante di ManuelI duchi de Los Infantes propongono che Manuel evadano a vivere a Madrid, dove con discrezione potrebbero condurre vite separate senza dare troppo nell’occhio.