Iran Nessun contatto diretto con il nuovo regime siriano

ROMA (ITALPRESS) – Il portavoce del ministero degli Esteriiano, Ismail Baghaei, ha affermato che “non esiste alcuncon l’attualein Siria”. “Il nostro ingresso in Siria è stato quello di prevenire l’avanzata dell’Isis e la diffusione del terrorismo nei paesi della regione – ha aggiunto il funzionarioiano -. Abbiamo anche contribuito a far avanzare i processi politici in Siria. Prima di ciò che accadeva, eravamo incon alcuni di questi gruppi, ma non esiste uncon l’attuale governo”. Ieri, il leaderiano Ali Khamenei ha parlato dei recenti sviluppi in Siria, che hanno portato alla caduta deldell’ex presidenteBashar al-Assad, principale alleato dell’nella regione, facendo riferimento alle fazioni che lo hanno abbattuto, dicendo: “Un gruppo di ribelli, con l’aiuto e la pianificazione di governi stranieri, ha approfittato delle debolezze interne della Siria e ha portato il paese nel caos”.