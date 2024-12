Inter Inzaghi | Nico Paz ha tutto davanti a sé farà una grandissima carriera – Ts

Leggi su Inter-news.it

L’di Simoneaffronterà il Como nell’ultimo match casalingo del 2024. Prima della sfida il tecpiacentino elogia il talento argentino. L’infatti è sulle tracce di un nuovo trequartista che possa all’occorrenza sostituire e far rifiatare Henrikh Mkhitaryan. Assieme aSport analizziamo l’vista pre-gara a Simone. OBIETTIVO DI MERCATO – Simone, nell’vista pre-match di-Como si esprime così suPaz: «Paz è un giocatore di qualità, con un buon fisico e un ottimo piede.» L’argentino avrà molti occhi puntati sulle sue giocate. Tra questi ci saranno sia il tecpiacentino che la dirigenzaista. Nato a Tenerife ma naturalizzato argentino,Paz è un centrocampista offensivo in forza al Como di quest’anno. Fortemente voluto da Cesc Fabregas, è stato strappato al Real Madrid per 6 Mln di euro.