Incendio, appartamento inagibile. Famiglia evacuata dal balcone . Salvi tre fratellini, una ha 1 anno

Paura sabato notte per unache abita in un palazzo di via Morselli a Carpi, zona Cibeno. Erano circa le 2 quando nell’al quinto piano è divampato un violento. In quel momento il padre, la madre e i tre bambini di 10, 8 e une mezzo stavano dormendo. La prima ad accorgersi che stava succedendo qualcosa è stata la donna: ha sentito dei rumori, pensava fosse il loro cagnolino, ma quando si è alzata si è trovata davanti la cucina avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, quella da Carpi con due mezzi, autoscala e autopompa, con cinque unità, e, in supporto, da San Felice, con l’autopompa e cinque unità, oltre al funzionario di guardia. "La paura è stata tanta – racconta il padre ancora sotto shock -. Stavamo tutti dormendo, ho provato a spegnere le fiamme con l’acqua ma non c’era nulla da fare.