Lanazione.it - Inaugurato il primo glamping in Casentino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 23 dicembre 2024 – E’ statoin zona Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, ilinfirmato Lam Ambiente. Ilè una formula turistica – glamour e camping insieme – che vuole unire comfort e avventura. A far nascere questa struttura innovativa che risponde alle esigenze del turismo esperienziale, è stato un romano conquistato dalle bellezze dele dal laghetto della Lappola, Walter Malagnino. A rendere possibile la riqualificazione dell’ex cava dismessa e abbandonata, è stata però l’amministrazione di Chiusi della Verna, nella persona del suo Sindaco Giampaolo Tellini che, nel 2021, pose le basi per questo sogno che oggi è una realtà. A far decollare il tutto è stata la stipula di una convenzione per un centro di orientamento turistico con fruizione pubblica.