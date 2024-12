Giubileo Piantedosi | Massima attenzione dopo Magdeburgo ma nessun pericolo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – L’Italia accende i riflettori sulle misure di sicurezza in vista dell’attentato a. “Mi sento di lanciare il messaggio per pellegrini e turisti di venire a Roma e in Italia con tutta tranquillità – dice il ministro dell’Interno Matteoin un’intervista al Tg2 – perché non c’èa analisi compiuta che debba indurre ad avere paura rispetto a fenomeni che in qualche modo si possano preannunciare”. “L’episodio di”, che venerdì scorso ha provocato 5 morti e oltre 200 feriti in Germania, “ha sicuramente richiamato l’sulla necessità di fare ogni sforzo di immaginazione di quelli che possono essere gli scenari di rischio meno intuibili – ha aggiunto-. L’appuntamento dello abbiamo preparato in maniera capillare con un impegno fondamentalmente che va in due direzioni: da una parte avere un dispiegamento di mezzi e uomini in una logica di pronto intervento e il secondo momento importante quello dell’attività di intelligence, che come prevenzione, mi permetto di dire nel nostro paese è molto all’avanguardia”.