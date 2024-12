Romadailynews.it - Giubileo 2025, tutto ciò che c’è da sapere

Siamo finalmente arrivati, ilaprirà ufficialmente domani 24 dicembre 2024 alle ore 19.00 con l’apertura della Porta Santa della Basilica Papale dei San Pietro.A seguire presiederà la celebrazione della Santa Messa nella notte del Natale del Signore all’interno della Basilica. L’evento potrà essere seguito tramite i maxischermi installati in Piazza San Pietro.Un evento atteso da milioni di fedeli e pellegrini diil mondo.La porta verrà richiusa il 6 gennaio.Per partecipare alla celebrazione da Piazza San Pietro non sono necessari biglietti: è sufficiente l’iscrizione all’evento tramite il Portale del sito ufficiale delhttps://register.iubilaeum.va/events/8Il termine “” deriva probabilmente dalla parola ebraica “yobel”, che indicava il corno di montone utilizzato per proclamare l’inizio di questo evento sacro.