Ilfattoquotidiano.it - Fuori corso da anni, il padre smette di pagare le spese per l’università al figlio: la Cassazione dà ragione al genitore

Ilultretrentenne ha smesso di dare esami al, ildi pagargli le tasse dell’Ateneo. E il giudice dàal. È questa la decisione, come riporta Il Messaggero, della Corte di, che ha respinto il ripresentato dal giovane e dalla madre: accusavano ildi aver violato gli obblighi di mantenimento stabiliti durante il divorzio. La Corte ha invece riconosciuto che l’atteggiamento delrappresenta una forma di “inerzia colpevole”, giustificando così l’interruzione del pagamento delleuniversitarie. Il giovane, iscritto dal 2009 a undi laurea triennale in giurisprudenza, non sosteneva esami dal 2017, nonostante ilcontinuasse a versare 600 euro al mese per il mantenimento, oltre a coprire il 70% dellestraordinarie, incluse le tasse universitarie.