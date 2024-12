Francesca Ianni morta schiacciata da un albero la procura apre un fascicolo Gualtieri | Faremo luce Ma il Comune di Roma rischia l’inchiesta

Leggi su Open.online

Ladiha aperto unper la morte di, la 45enne uccisa da uncaduto nel parco “Livio Labor” adove si trovava con i tre figli, rimasti illesi. L’ipotesi di reato, al momento contro ignoti, è di omicidio colposo. La pianta è crollata travolgendo anche un’amica di, Alessia Annibal, che è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita, all’ospedale Umberto I dove ha subito un intervento chirurgico. Il sindaco di, Robertosi è recato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, al nosocomio della Capitale per farle visita. «Sono andato a trovare la donna ferita, a esprimere il cordoglio personale e diCapitale per il terribile incidente. Siamo davvero sconvolti da questa tragedia», ha detto il primo cittadino a margine dell’inaugurazione della tensostruttura per senza fissa dimora in zona Termini.