Lortica.it - Fine settimana del settore giovanile amaranto: risultati e cronache (21-22 dicembre)

Leggi su Lortica.it

Under 17 Benevento – Arezzo 1-3Prestazione di grande spessore per gli Under 17 dell’Arezzo, che superano il Benevento con una prova di carattere e qualità. Mister Bernardini punta su un gioco basato sull’uno contro uno, riuscendo a mantenere i padroni di casa, guidati dall’ex Floro Flores, lontani dalla porta.Nonostante il vantaggio iniziale del Benevento al 20?, l’Arezzo risponde subito: Paglicci, dopo aver colpito un palo al 23?, pareggia al 25? con un tiro potente dalla distanza. Nella ripresa, gliconcretizzano la rimonta: al 55? Tramonti segna su assist di Minocci, che si ripete al 60? servendo Fratini per il definitivo 3-1. Il Benevento resta in dieci al 70?, ma l’Arezzo non sfrutta le occasioni per ampliare il risultato.La squadra chiude il 2023 con una vittoria convincente e si prepara con fiducia al rientro in campo dopo le festività.