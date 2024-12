Dilei.it - Fabio Fazio contro Tony Effe a Che tempo che fa: “Per un artista è imperdonabile”

Leggi su Dilei.it

Dall’autunno del 2023ha cominciato a condurre la sua Cheche fa direttamente dal canale Nove, dopo la fine del suo rapporto lavorativo con la Rai. Anche dalla nuova rete televisiva, però, il conduttore ha macinato successi e riesce a intrattenere il pubblico da casa con degli ospiti interessanti. Così è stato anche nella puntata del 22 dicembre 2024 in cui il giornalista ha avuto l’occasione d’intervistare il famosissimo attore americano Richard Gere.Nel corso dell’episodio pre-natalizio c’è stata anche la possibilità di dire la sua su una vicenda molto attuale., infatti, si è schieratoche, di recente, è stato escluso dal Concerto di Capodanno di Roma, ricevendo la solidarietà di molti suoi colleghi cantanti., l’opinione suLe feste natalizie sono ormai dietro l’angolo e per l’occasioneha organizzato una puntata sorprendente in cui è stato intervistato anche Michael Bublé, interprete di alcuni dei brani natalizi più amati di tutti i tempi.