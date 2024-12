Dilei.it - Che Tempo Che Fa, le pagelle del 22 dicembre: Richard Gere divo dal cuore d’oro (10), Alessia Marcuzzi adorabile (9)

È stata una delle puntate più emozionanti dell’anno quella dell’ultima domenica prima di Natale, in onda il 22. I padroni di casa Fabio Fazio e Filippa Lagerbäck hanno accolto negli studi di CheChe Fa un vero e proprio mito del cinema mondiale. A rallegrare la serata, e affascinare gli spettatori con il suo charme senza, è giunto ildi Hollywood. Mentre le grandi risate sono state merito dell’inseparabile duo di Ficarra e Picone. Ancora, tra gli ospiti la frizzante, fascino senza. Voto: 10È entrato in studio sulla colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. Dall’uscita del cult al cinema sono trascorsi ormai parecchi anni, eppure il fascino diè rimasto immutato. Ilcanuto è entrato in sala stringendo calorosamente le mani al pubblico in visibilio e, ruffiano al punto giusto, ha iniziato complimentandosi con l’Italia e con l’eleganza dei suoi abitanti.