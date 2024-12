.com - Calcio a 5 / Serie B 2024-2025, risultati e marcatori della 10^ giornata del girone D

Leggi su .com

Il Corinaldo pareggia a Recanati e si porta a -1 dalla vetta, Jesi sconfitta a Faenza. Vittoria per il Cus Ancona nello scontro direttoVALLESINA, 23 dicembre– Prosegue il grande equilibrio nelD diB dia 5. Sabato scorso 21 dicembre, infatti, si sono giocate le gare10^e non sono mancati i colpi di scena.Il Corinaldo non va oltre il 3-3 a Recanati nello scontro diretto al vertice: per i biancorossi hanno segnato Mancini, Bronzini e Bacchiocchi. La squadra di Tinti recupera un punto all’Eta Beta Fano, sconfitta sorprendentemente dal Cus Macerata, ma scivola al terzo posto. La Mernap Faenza, infatti, ha battuto lo Jesi per 6-2 e ha agganciato i fanesi in vetta. A loro volta i leoncelli, in rete con Di Iorio e Tittarelli, vengono superati in classifica dalla Lisciani Teramo (vincente per 4-2 nel derby contro Chieti) e agganciati dal Cus Macerata al quartultimo posto, a cavallo tra salvezza diretta e play-out.