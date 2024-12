Lanazione.it - Babbo Natale in moto, la carica dei trecento

Massa Carrara, 23 dicembre 2024 – I bimbi aspettavano speranzosi di abbracciareche, nonostante la pioggia, è salito su una slitta molto particolare. E’ andato in scena ieriin: un’iniziativa solidale promossa daClub Massa in collaborazione con il Telefono Azzurro - onlus sezione Massa Carrara ed ilClub Marmotardisti della città di Carrara. Tagliati i nastri di partenza in Largo Matteotti a Massa, circa 400ciclette (scortate dalle pattuglieciclistiche della polizia locale) hanno fatto tappa inizialmente alla casa famiglia ’L’Abbraccio’ per consegnare i primi doni, tutti giochi personalizzati, ai bambini ospiti della struttura. Poi, i Babbisono ripartiti in direzione Carrara (dove sono stati scortati dai carabinieri). Là ad attenderli in piazza Alberica i bimbi e le ragazze rispettivamente della casa famiglia della società San Vincenzo dei Paoli di Massa Carrara Pontremoli Onlus e della casa famiglia delle suore del Cappelletto.