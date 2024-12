Anteprima24.it - Autocarro si ribalta nel Casertano, traffico in tilt

Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta è intervenuta sulla statale 335, nei pressi dell’uscita per i due centri commerciali Campania ed Outlet, per un incidente stradale.Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato unche, per cause da accertare, si èto finendo la sua corsa nella scarpata adiacente lo svincolo. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il veicolo, hanno provveduto al recupero con due autogrù, una del comando di Caserta e una del comando di Napoli. Le operazioni di soccorso sono state difficili a causa della vicinanza dei tralicci dell’alta tensione. Chiusa l’arteria stradale ein.L'articolosinelinproviene da Anteprima24.