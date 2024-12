Biccy.it - Antonella Clerici ricorda il suo Festival di Sanremo: “Altri tempi”

A febbraio tornerà ildiper la sua 75esima edizione e in tutti questi decenni solo quattro donne lo hanno condotto in qualità di conduttrici primarie (e non spalle, co-conduttrici o vallette). Fra queste l’ultima è statanel 2010, anticipata da Simona Ventura nel 2004, Raffaella Carrà nel 2001 e Loretta Goggi nel 1986.A domanda diretta “Lei è stata l’ultima donna, nel 2010, a condurre ildi: è una statistica preoccupante?“, che il giornalista del Corriere le ha posto,ha risposto: “Il momento arriverà. Io credo che bisogna sempre trovare la persona giusta al posto giusto. Oggiè molto cambiato, il conduttore si identifica e coincide con il direttore artistico, mentre fino a un po’ di tempo fa erano due figure distinte.