Volley B1 femminile / Tre punti per la Pieralisi Jesi contro Life Forlì

La Clementina 2020 sarà questo pomeriggio a Bologna in casa della capolista. Partita difficile ma niente è impossibileVALLESINA, 22 dicembre 2024 – Vince laal Palatriccoliper 3-0 e prima della sosta, si riprenderà l’11 gennaio 2025, disegna una bella classifica.La Clementina 2020, invece, scenderà sulle tavole da gioco questo pomeriggio e sarà ospite della capolista Bologna. CLASSIFICA – Vicenza 26, Bologna* 25; Riccione 22; Banca Annia Aduna 21;, Cortina Express, Cesena* 18; Arena Verona 17; Giorgione Treviso* 15; Teodora Ravenna 14; Clementina 2020*,9; Vergati Padova 7; Futura Teramo 6*una partita in menoNell’ultimo appuntamento del 2024 non mancano spettacolo ed agonismo al PalaTriccoli. Dopo l’iniziale equilibrio (7-7), laallunga dall’11-11 al 13-11: il tecnico ospite chiama time-out sul 17-14, con lene che si esaltano in difesa ad attaccano con precisione.