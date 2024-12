Terzotemponapoli.com - Venerato sul mercato del Napoli. Quattro azzurri in uscita ed altri in entrata

: “? Luiz Felipe non è in pole, attesi sviluppi per Danilo, da escludere Skriniar e Koulibaly,in, le ultime su Raspadori, Pellegrini e Biraghi, seguiti Duran e Bonny in vista del prossimo anno”Ciro, giornalista ed esperto di, ha rilasciato alcune dichiarazioni sula Canale 21. Queste le sue rivelazioni:su Luiz Felipe, Kiwior e Dragusin“Luiz Felipe lo puoi prendere domani mattina perché è svincolato: non dispiace ma non è nei primi posti della short-lista del difensore. Kiwior e Dragusin sono quasi impossibili perché non li danno in prestito e ilsta facendo una valutazione importante di attesa che io condivido su Danilo. Abbiamo due tipi di indizi: il primo è politico. Escludo che ilvoglia intavolare trattative con la Juvemtus per quanto riguarda scambi.