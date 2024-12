Ilrestodelcarlino.it - Un’altra domenica di festa

E’ sempre più presa nell’inesauribile tourbillon delle feste la città che si prepara a un finale d’anno ricco di attrazioni e iniziative, con i numerosi appuntamenti previsti in centro, promossi dal Comune o da commercianti e associazioni. Le ultime due domeniche dell’anno, oggi e il 29 dicembre, in piazza Garibaldi, ci sarà ‘Bimbi in piazza’: dalle 10 in poi, spazio a giochi da strada, gonfiabili, baby dance, truccabimbi, bolle giganti, animazione insieme a simpatici clown per il divertimento di grandi e piccini. E poi c’è la programmazione di fine anno dell’associazione di commercianti e ristoratori ‘Gli amici di Cesare’ di via Battisti. Oggi, dalle 18 in poi, musica live nella piazzetta di via Battisti, con i Metro Night. Il 24 dicembre, a mezzanotte, dj set da Richard’s Bbq. Il giorno di Natale, dalle 18, parte la Christmas Beer Night con dj set e Radio Faleria, a cura di Taxi Bar e I Santi.