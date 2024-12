Ilfattoquotidiano.it - Troppo stanca e anziana per muoversi, colpiscono l’orsa Honey con un forte getto d’acqua ad alta pressione: “Violenza”. Ma il rifugio per animali dà un’altra versione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si chiamavache è stata soppressa lo scorso 22 novembre dopo aver perso l’uso della parte posteriore del corpo, probabilmente a causa di un ictus. 27 anni, l’animale viveva in un centro ecologico di recupero finanziato con soldi pubblici, l’Holtsville Ecology Center, a Holtsville, Stati Uniti: qui, secondo il gruppo per i diritti degliHumane Long Island,avrebbe subito violenze e sarebbe stata a lungo trascurata. E il New York Post ha pubblicato un video nel quale si vede il plantigrado che se ne sta vicino al muro, sofferente, quando un potenteadgli arriva addosso. “Ogni volta chenon si muoveva con abbastanza velocità, ecco arrivare il colpo. Si vede come non sia altro che un crudele scherzo, una”, le parole di John Di Leonardo, presidente di Humane Long Island.