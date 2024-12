Lortica.it - Sicurezza rafforzata per “Arezzo Città del Natale”: esito della riunione provinciale

Questa mattina si è svolta unadel Comitatoper l’Ordine e laPubblica per esaminare le misure diadottate in occasionemanifestazione “del”, alla luce delle ultime direttive ministeriali seguite ai tragici eventi avvenuti in Germania.In apertura, il Prefetto ha richiamato le disposizioni preliminari concordate con i vertici provinciali delle forze di polizia e con il Comune disubito dopo l’attentato.Dopo un’attenta verifica degli aspetti relativi alladell’evento, il Comitato ha confermato che le misure già predisposte, comprese le barriere dissuasive e i dispositivi mobili presenti fin dall’iniziomanifestazione, risultano adeguate ed efficaci per garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa.