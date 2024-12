Oasport.it - Salto con gli sci: a Engelberg cancellata la gara femminile. Prima serie interrotta, c’erano buone speranze azzurre

Non si conclude neppure ladella competizione dicon gli scisull’HS 140 divalevole per la Coppa del Mondo 2024-2025. Pioggia, neve, vento, un po’ tutto lo scibile delle condizioni meteorologiche invernali: la Svizzera è avvolta dal maltempo, ednon fa eccezione. Con sette saltatrici ancora a dover completare lainiziale (Kvandal, Pinkelnig, Klinec, Freitag, Eder, Prevc e Schmid) la direzionedecide di chiudere bottegache ci siano danni di vario genere.Al momento dell’interruzione, e pur con tutte le difficoltà già citate, in testa, e molto nettamente, c’era la norvegese Anna Odine Stroem con 126.2 punti a fronte del più lungodi giornata, da 132 metri. Subito dietrol’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 119.