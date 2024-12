Ilfattoquotidiano.it - Riapre la Fontana di Trevi, ma l’accesso sarà consentito solo a 400 persone per volta

L’acqua nelladiha ripreso a scorrere. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione straordinaria per il Giubileo. L’intervento, della durata di circa tre mesi, è costato 327mila euro. Il monumento recuperatovisitabile secondo una nuova modalità che consentirà di ammirarlo senza il sovraffollamento che ne ha sempre caratterizzato la fruizione:a 400per.Al momento non è previsto nessun ticket, ma Gualtieri non esclude questa possibilità per il futuro. Grazie alla nuova gestione dei flussipossibile anche garantire l’appropriata fruizione della, da sempre sottoposta a un’intensa presenza antropica non regolamentata ed eccessivamente invasiva per i delicati materiali che la compongono., è previsto dalla scalinata centrale mentre l’uscita si trova presso il varco dal lato di via dei Crociferi.