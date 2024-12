Sport.quotidiano.net - Perugia e Pianese si annullano: al Curi finisce 1-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 dicembre 2024 –si spartiscono la posta in palio nella gara che ha segnato il ritorno allo stadiodel tecnico dei senesi Formisano, fino a poche settimane fa allenatore degli umbri. L’inizio è equilibrato: all’11’ grande occasione bianconera: Frey crossa dalla destra e serve a centro area Mignani, il cui colpo di testa termina a lato di poco. Non si fa attendere la risposta del, che un minuto dopo va vicino alla rete con Di Maggio, ma il tiro del trequartista umbro colpisce il palo esterno. Ancora padroni di casa al 28’, Di Maggio si avventa su una respinta al limite dell’area e calcia, ma la conclusione si spegne a lato. Laperò non si scompone e al 32’ passa: Boccadamo sfonda sulla fascia e crossa sul primo palo per Mignani che è anticipato da Amoran, 1-0