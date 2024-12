Iodonna.it - Nel suo ultimo film, The Order, tratto da una storia vera degli anni Ottanta, è un agente FBI, imbolsito e spesso sbronzo, che va a caccia di un gruppo di suprematisti bianchi. Una storia che ha voluto non solo interpretare ma anche produrre. Un modo per sentirsi libero di scegliere. Senza aspettare di essere scelto

Il consumatodell’FBI Terry Husk (interpretato oggi da Jude Law), protagonista di The, è un personaggio tra il minaccioso e il disturbato, di quelli che bevono con accanimento, sonosbronzi, ma conservano comunque un occhio vigile e acuto alla Sherlock Holmes nel risolvere i casi più complessi. Un po’ per amarezza, un po’ per disperazione, Husk vivecome un cane: insomma è uno di quei detective che sono la gioia dei lettori di crime story,amanti dei noir e dei vecchi thriller’70-’80. Una stella sulla Walk of Fame per Jude Law: omaggio alla sua carriera X Leggi› Jude Law e Nicholas Hoult, in “The” si scambiano il ruolo di bello del cinema Theè il racconto di tragici eventi realmente accaduti una quarantina difa: Terry Husk è alladel carismatico leader (interpretato da un impeccabile Nicholas Hoult, ora sul grande schermo in Giurato numero 2 di Clint Eastwood), di undi supermatisti(Thein questione) che nei primi’80 assaltava be arrivò ad assassinare il conduttore radiofonico Alan Berg.