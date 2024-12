Ilgiorno.it - Maria, Giuseppe e i Re Magi 200 figuranti alla rappresentazione

Torna oggi, a partire dalle ore 15, il tradizionale presepe vivente di Gudo Gambaredo, la frazione che ogni anno si trasforma nello scenario della Natività. Giunta40esima edizione, il presepe vivente di Gudo è "non solo unastorica, ma un’esperienza coinvolgente che fa rivivere il vero senso del Natale attraverso una serie di scene: l’annuncio dell’Angelo afalegname e il sogno, il censimento di Cesare Augusto, le locande di Betlemme, re Erode e l’incontro con i, l’annuncio degli angeli ai pastori e l’adorazionecapanna di Betlemme", raccontano gli organizzatori. "Lavedrà la partecipazione di oltre 200- spiega Giovanna Muzzio, prima organizzatrice dell’iniziativa e da sempre impegnata per la comunità di Gudo -. L’evento è un’occasione per riscoprire il vero spirito del Natale, attraverso la contemplazione, il canto e la preghiera.