Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: grande rimonta di Vinatzer che vede la top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHELADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.0014.02 Dopo metà gara Radamus ha 12 centesimi di ritardo. L’americano è molto stretto di linea arrivando spesso sotto il palo.14.02 L’americano perde mezzo secondo nelle prime porte.14.02 Partito River Radamus (-0.91).14.01 Sesta posizione per Brennsteiner che finisce anche alle spalle di De Aliprandini. L’austriaco è uno dei pochi a non guadagnare in fondo su.14.01 Dopo tre settori l’austriaco ha 3 centesimi di ritardo da.14.00 Partito Stefan Brennsteiner (-0.76).13.59 Quinta posizione per De Aliprandini a 28 centesimi da. L’azzurro paga un errore a metà muro dove c’è un solco e una troppa gestione sulla seconda gobba.13.59 De Aliprandini è all’attacco.