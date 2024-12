Lanazione.it - Le infrastrutture della viabilità: "Mercatale, bene il park interrato. Ma serve anche il sottopasso"

Ospitiamo l’intervento del presidente Aci Prato Federico Mazzoni Finalmente vediamo riemergere nel dibattito politico-istituzionale idee di buonsenso. Progetti da sempre sostenuti da Aci Prato e mai tenuti nell’adeguata considerazione. Ora si torna a parlare di parcheggioin piazzae si torna a sposare quella che da sempre è una nostra battaglia. Parliamo del principale asse del centro cittadino che oggi è semplicemente inguardabile. Se si liberano le 300 tonnellate d’acciaio in superficie, come minimo almeno abbattiamo l’isola di calore, oltre a migliorare l’impatto ambientale. Per non parlare del miglioramento complessivo del decoropiazza. A fianco a questo progetto, però, noi crediamo che serva coraggio. E a questo punto vorremmo che venisse colta l’occasione per rilanciareil progetto delda via Cavallotti fino a via Arcivescovo Martini, passando sotto quindi via Santa Margherita e piazza