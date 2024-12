Ilnapolista.it - L’Atalanta vince ancora, su De Ketelaere aveva ragione Maldini

torna in testa alla classifica battendo l’Empoli 3-2. Partita non semplice per la Dea, che l’ha ripresa negli ultimi minuti di gara.La squadra di Gasperini scavalca il Napoli, che ieri si era preso il primo posto con la vittoria contro il Genoa, e si piazza nuovamente capolista a 40 punti; gli azzurri a 38.3-2 contro l’Empoli ed è nuovamente capolista della Serie AParte subito forte l’Empoli e dopo pochi minuti trova il gol con Colombo; Henderson viene lasciato solo dalla difesa bergamasca e, dalla fascia destra, crossa per il centravanti, che con un tiro nell’area piccola manda fuori tempo Carnesecchi.Non solodeve far fronte allo svantaggio subito, ma anche all’infortunio di Retegui, che esce dal campo dopo venti minuti per infortunio muscolare; al suo posto entra Zaniolo.