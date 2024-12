Oasport.it - L’Atalanta vince ancora e resta in vetta alla Serie A. Roma a valanga sul Parma, la Juventus torna al successo

Leggi su Oasport.it

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, quest’oggi si sono disputate altre quattro partite valevoli per il diciassettesimo turno (il penultimo del girone d’andata) dellaA 2024-2025 di calcio maschile. Domani il quadro verrà completato con i posticipi Fiorentina-Udinese e Inter-Como, che renderanno definitiva la classifica provvisoria in vista della pausa natalizia.In chiave Scudetto va evidenziata l’undicesima vittoria consecutiva del, che ha battuto in rimonta l’Empoli a Bergamo per 3-2 graziedoppietta di uno scatenato De Ketelaere (autore del gol decisivo all’86’) erete del solito Lookman, mentre ai toscani non sono bastate le marcature di Colombo ed Esposito (su rigore). La Deacosì al comando del campionato a +2 sul Napoli e a +6 sull’Inter, che ha giocato però due partite in meno.