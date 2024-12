Quotidiano.net - Kartodromo a Imola. Sfrecciano le emozioni

di Egidio ScalaCome in Formula 1.leper una nuova grande esperienza per gli amanti dei motori. È stato presentato ufficialmente a fine novembre scorso al Museo Checco Costa dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di, il progetto che porterà alla realizzazione di un nuovosu territorio romagnolo. La nuova struttura sarà realizzata da VKI® Kart Experience, realtà di riferimento a livello nazionale nel panorama rental karting, con 23 anni di esperienza nel settore. I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dal sindaco diMarco Panieri, dal Direttore Generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Pietro Benvenuti, dal Responsabile Generale VKI® Matteo Zanettin, dal Responsabile Operativo VKI® Simone Dal Grande, dal CFO and Business Development Manager VKI® Aldo Mininno e dal Brand Manager VKI® Davide Dal Grande.