Justin Baldoni, dopo le accuse di Blake Lively la sua agenzia lo scarica

La decisione è stata presa dai vertici della WMEla denuncia per molestie sessuali e ritorsioni presentata venerdì scorso daè statoto dalla sua, WME. La decisione, presa sabato mattina dai vertici della società di management, è legata in parte alla denuncia per molestie sessuali e ritorsioni presentata venerdì scorso da, co-protagonista e collega produttrice di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, film diretto e prodotto da. Il film, prodotto dai Wayfarer Studios, è un adattamento del libro di Colleen Hoover e affronta il tema della violenza domestica. Al momento, l'non ha risposto alle richieste di commento inviate dal giornale Deadline. LediVenerdì scorso, .