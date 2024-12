Quotidiano.net - Gomme invernali. Sicurezza garantita sulla neve

Se con l’arrivo dell’inverno calziamo gli scarponi per muoverci meglio, altrettanto dobbiamo fare con le ’scarpe’ della nostre auto, cioè le. Sono proprio gli pneumatici a garantire la piena aderenza edell’auto, quando i terreni sono bagnati, scivolosi o coperti die ghiaccio. Le date. È importante ricordare che dal 15 novembre scorso è obbligatorio montare gli pneumatici(o avere catene o calze daa bordo) su molte strade urbane, extraurbane e autostrade soggette a regolamentazione stagionale, come stabilito dalle normative vigenti. Un obbligo che la Valle d’Aosta ha anticipato al 15 ottobre per tutte le strade dela regione. Prenotazioni. Per evitare inutili code ed ottimizzare il servizio di montaggio, il consiglio di Assogomma è quello di prenotare il proprio appuntamento presso il gommista di fiducia.